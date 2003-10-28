Angelina69

Дизайнер Инфографики
Здравствуйте❤️
Меня зовут Ангелина я - дизайнер инфографики.
🔥Работаю качественно и быстро.
🔥Готовые карточки товара будут готовы в течение 24ч .
🔥От Вас потребуется совсем немного информации.
🔥Посмотреть мои работы можно ниже 👇🏻👇🏻👇🏻
P.s для красивого создания портфолио ищу клиентов , приятная скидка гарантируется ❤️
🚨Стоимость одного фото с инфографикой - 300₽🔥
🚨В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и ваши
правки(2 круга)
🚨Последующие карточки для этого артикула - 200₽🔥
🚨Работа будет
готова в течение 24ч
🚨Для работы от вас потребуется фотографии и техническая характеристика товара
Давайте сотрудничать?❤️
Я против войны в Украине!