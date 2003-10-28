Angelina69

Дизайнер Инфографики

Здравствуйте❤️

Меня зовут Ангелина я - дизайнер инфографики.

🔥Работаю качественно и быстро.

🔥Готовые карточки товара будут готовы в течение 24ч .

🔥От Вас потребуется совсем немного информации.

🔥Посмотреть мои работы можно ниже 👇🏻👇🏻👇🏻

t.me/anrelinka30370

P.s для красивого создания портфолио ищу клиентов , приятная скидка гарантируется ❤️

🚨Стоимость одного фото с инфографикой - 300₽🔥

🚨В эту стоимость входит: отбор фото, обрезка и обработка, разработка дизайна и ваши

правки(2 круга)

🚨Последующие карточки для этого артикула - 200₽🔥

🚨Работа будет

готова в течение 24ч

🚨Для работы от вас потребуется фотографии и техническая характеристика товара

Давайте сотрудничать?❤️