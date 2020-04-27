Angelina77

Являюсь менеджером по рекламе и администратором аккаунтов.

Работала со свадебным фотографом Азаматом Ханалиевым. Это был мой первый опыт, однако весьма удачный. Благодаря моей работе на его аккаунте, появилось больше подписчиков, заказов . Заказчик остался доволен. Также работала в колл-центре, благодаря чему научилась грамотно общаться с людьми.Профессиональные навыки: ведение социальных сетей, грамотное общение с рекламодателями, обработка сотен писем в день, ответ на сотни комментариев, ведение страниц в инстаграмм.