AngelinaKozlova

UX UI designer

UX/UI дизайнер, опыт работы 2 года. Специализируюсь на веб и мобильных интерфейсах. Оформлена самозанятость.

Моё портфолио

Стоимость рабочего часа — 700 ₽.

Вы можете доверить мне полный цикл дизайна от проектирования интерфейса до авторского надзора, когда проект переходит в вёрстку и разработку. Также выполняю отдельные работы:

- прототипирование,

- разработка UI-кита,

- UI по готовым прототипам,

- доработка новых экранов и пользовательских сценариев для уже существующих интерфейсов и дизайн-систем,

- доработка мобильных и планшетных версий.

Помогаю заказчикам разложить проект по полочкам и упросить, всегда ставлю на первое место удобство пользователя, уделяю большое внимание мобильной версии.

Всегда на связи в рабочее время, оперативно отвечаю, не пропадаю и не срываю сроки, грамотно общаюсь в том числе на английском языке.

Мои основные инструменты:

1. Figma — для прототипирования и итоговых макетов (по просьбе заказчика могу выполнить работу в Adobe XD);

2. Плагин Figmotion, Adobe After Effects — для анимации;

3. Adobe Illustrator — для работы с иллюстрациями и иконками;

4. Adobe Photoshop — для обработки фотографий.

До дизайна я три года работала менеджером проектов в IT-компании Digital Sparta.

В этой должности я научилась нести ответственность за успех проекта; грамотно ставить задачи всей команде: дизайнерам, верстальщикам, разработчикам, контент-менеджерам, qa; общаться с заказчиками понятно и бесконфликтно. Так как я всегда работала с интерфейсами (мобильные приложения, сайты), я научилась оценивать их понятность, правильность и работоспособность. Это больше всего помогло мне в дальнейшей работе.

Телеграм @otvyazno

Whatsapp +79529130169

Почта [email protected]