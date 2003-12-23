Вам потрібен графічний дизайнер?
Для поточних великих проектів чи простих завдань? Вітаю, ви знайшли мене!
⭐️ В мене 8 років досвіду малювання та 2 роки досвіду графічного дизайну, тому я зроблю все можливе та використаю всі свої навички, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.
⭐️ Я допоможу створити Вам: логотипи, етикетки, візитки, Гайд-бук, ілюстрації, колажі.
Мої інструменти для малювання/графічного дизайну:
✏️Procreate
✏️Adobe Photoshop
✏️Adobe Illustrator
З нетерпінням чекаю не реалізацію Ваших проектів.
З повагою, Ангеліна!
Портфолио
- Дизайн упаковки для шкарпетокнет просмотров
- Логотип для компанії по продажу одягунет просмотров
- Логотип для компанії по продажу технікинет просмотров
Логотипы и Знаки
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$30/час
от $20от 5 дней
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