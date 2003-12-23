Вам потрібен графічний дизайнер?

Для поточних великих проектів чи простих завдань? Вітаю, ви знайшли мене!

⭐️ В мене 8 років досвіду малювання та 2 роки досвіду графічного дизайну, тому я зроблю все можливе та використаю всі свої навички, щоб ви залишилися задоволені моєю роботою.

⭐️ Я допоможу створити Вам: логотипи, етикетки, візитки, Гайд-бук, ілюстрації, колажі.

Мої інструменти для малювання/графічного дизайну:

✏️Procreate

✏️Adobe Photoshop

✏️Adobe Illustrator

З нетерпінням чекаю не реалізацію Ваших проектів.

З повагою, Ангеліна!