Доброго времени!

Немного о себе: графический художник, начавший свой путь с 2017 года. Работаю в приложениях Paint Tool Sai ver.2 и Adobe Photoshop. Каждую свою работу стараюсь выполнить по максимуму и в кратчайшие сроки, непременно учитывая все пожелания и поправки заказчиков.

Могу выполнить для вас:

иллюстрацию;

портрет;

скетч;

рекламную листовку;

баннер.

Готова выйти за рамки и выполнить другую вашу задачу.

Посмотреть полное портфолио можно в Instagram: https://www.instagram.com/karmepol_caramel/

Контакты: https://vk.com/listik_v_chae

Надеюсь на сотрудничество!