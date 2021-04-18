Доброго времени!
Немного о себе: графический художник, начавший свой путь с 2017 года. Работаю в приложениях Paint Tool Sai ver.2 и Adobe Photoshop. Каждую свою работу стараюсь выполнить по максимуму и в кратчайшие сроки, непременно учитывая все пожелания и поправки заказчиков.
Могу выполнить для вас:
- иллюстрацию;
- портрет;
- скетч;
- рекламную листовку;
- баннер.
Посмотреть полное портфолио можно в Instagram: https://www.instagram.com/karmepol_caramel/
Контакты: https://vk.com/listik_v_chae
Надеюсь на сотрудничество!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Арты32 просмотра
- Новогоднее31 просмотр
- Фоны безлайн19 просмотров
- Фоны27 просмотров
- Безлайн36 просмотров
- Персонажи20 просмотров
- Арты по заказу28 просмотров
- Эскизы тату53 просмотра