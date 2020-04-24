AngelinaMalina

Творческий потенциал

1. Очень ответственный человек;

2. Выполню твою работу в срок и даже раньше;

3. Работа будет качественной и чистой;

4. Исправлю недочёты бесплатно;

5. Не игнорирую людей;

6. Со мной будет спокойно и надежно!

Заканчиваю: МГТУ им. Г. И. Носова, 2020.

Дополнительно закончила: Институт дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» (ИДПО «Горизонт»), 2019 год. Направление: "Коррекционная и клиническая психология". (502 часа).Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, 2018 год, г. Москва. Направление: "Инструктор фитнеса, бодибилдинга и оздоровительной физической культуры". (144 часа, практика, контрольные и курсовые работы - не в ходят в часы).Колледж фитнеса и бодибилдинга имени Бена Вейдера, 2019 год, г. Москва. Направление: "Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу". (72 часа, практика, контрольные и курсовые работы - не входит в часы).Также: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа». 4 (полных) курса.