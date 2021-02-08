AngelinaSVART

Digital illusraor

Образование: КИИД(Камский Институт Искусств и Дизайна) 4 года, факультет "педагог-дизайнер". Пройден онлайн-курс "Сочный реализм", рисование на графическом планшете, диплом. Пройден онлайн-курс "Daz3D", работа в Daz3D Studio. Опыт работы: Отрисовала серию иллюстраций на графическом планшете для эротической видео-игры 18+(контент могу отправить Вам лично,). Создавала арт-портреты на заказ по фото. Разработала дизайн логотипов для магазина нижнего белья в Санкт-Петербурге "Base Lingerie", логотип для мастера-бровиста, для фитнес-тренера. Ранее занималась традиционным искусством, оформляла стены в заведениях, писала различные портреты, рисовала на футболках. Основная работа: я архитекор-проектировщик на Казанскую фирму "AL-Studio" в программе AutoCAD. Работаю на графическом планшете в растровой графике. С большим желанием освою любые необходимые дополнительные программы. Иностранные языки: английский язык - Intermediate (В1). Личные качества: амбициозность, дисциплинированность, высокая работоспособность, быстрая обучаемость, креативность, аналитические способности. Открыта к сотрудничеству, буду рада стать частью Вашей команды.