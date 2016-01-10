Angelina_s1

Ангелина Кузьмичева Angelina_s1Angelina_s1
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Недорого и в кратчайшие сроки оказываю следующий спектр работ:
- Проведение полного анализа и оценки юзабилити сайтов;
- Тестирование посадочных страниц, рекомендации при их создании;
- Проведение работ по установке и настройке счетчиков Google Analytics, Яндекс Метрики, Google Tag Manager, Call Touch и др., настройка целей и событий любой сложности;
- Отслеживание и полный анализ результатов рекламных кампаний в инструментах веб-аналитики (Google Analytics, Яндекс Метрика, по данным из систем колтрекинга и др);
Являюсь сертифицированным специалистом по Google Analytics, Яндекс Метрике, Call Touch, CoMagic.
Действие аккаунта приостановлено!