Angelinapanenko

Необходимо создать современный сайт с нуля, перенести информацию с текущего лендинга и привязать домен. Структура сайта включает главную страницу, разделы с программами и услугами, о компании, команду, блог и ссылки на соцсети. Также нужны формы заявок с автоматическими уведомлениями, возможность скачивать файлы и создание поп-апов. В будущем планируется добавление функции создания курсов.