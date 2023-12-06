Angelinapanenko

Требуется разработка чат-бота для персональных часов, который будет выполнять автоматизированные задачи, отправляя материалы клиенту в установленном графике. Бот должен позволять личное общение с клиентом в одном чате и предоставлять возможность управления контентом, включая добавление материалов и опросов. Также необходима функция администрирования чатов.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Необходимо создать современный сайт с нуля, перенести информацию с текущего лендинга и привязать домен. Структура сайта включает главную страницу, разделы с программами и услугами, о компании, команду, блог и ссылки на соцсети. Также нужны формы заявок с автоматическими уведомлениями, возможность скачивать файлы и создание поп-апов. В будущем планируется добавление функции создания курсов.Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрытгод назад