Angelinapanenko

Ангелина Паненко Angelinapanenko

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Чат бот

    Требуется разработка чат-бота для персональных часов, который будет выполнять автоматизированные задачи, отправляя материалы клиенту в установленном графике. Бот должен позволять личное общение с клиентом в одном чате и предоставлять возможность управления контентом, включая добавление материалов и опросов. Также необходима функция администрирования чатов.

    Создание чат-ботов
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Сайт с нуля

    Необходимо создать современный сайт с нуля, перенести информацию с текущего лендинга и привязать домен. Структура сайта включает главную страницу, разделы с программами и услугами, о компании, команду, блог и ссылки на соцсети. Также нужны формы заявок с автоматическими уведомлениями, возможность скачивать файлы и создание поп-апов. В будущем планируется добавление функции создания курсов.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»42 заявки
    Закрыт
    год назад