AngiGinter

Андрей Гинтер AngiGinterAngiGinter
31 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка страниц и сайтов.
Привет, меня зовут Андрей, и я веб-разработчик.
В данный момент работаю в компании Roboforex. С примером моих работ можете ознакомиться на сайте roboforex.com(большая часть страниц на сайте сделаны мной).
С большим желанием и удовольствием рассмотрю любые проекты и предложения в качестве верстальщика, фронтенд разработчика.
Мои навыки:
- Вёрстка писем
- Верстка страниц, лендингов
- Создание сайтов
Для связи можно использовать любую соц. сеть:
- https://vk.com/andrey.ginter
- https://www.facebook.com/profile.php?id=100009430764970
- @helloimangi (телеграм)
- 79643213981 (номер для связи)
Хорошего дня :).
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