AngiGinter

Вёрстка страниц и сайтов.

Привет, меня зовут Андрей, и я веб-разработчик.

В данный момент работаю в компании Roboforex. С примером моих работ можете ознакомиться на сайте roboforex.com(большая часть страниц на сайте сделаны мной).

С большим желанием и удовольствием рассмотрю любые проекты и предложения в качестве верстальщика, фронтенд разработчика.

Мои навыки:

- Вёрстка писем

- Верстка страниц, лендингов

- Создание сайтов

Для связи можно использовать любую соц. сеть:

- https://vk.com/andrey.ginter

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100009430764970

- @helloimangi (телеграм)

- 79643213981 (номер для связи)

Хорошего дня :).