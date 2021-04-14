Графический дизайнер
Я графический дизайнер с опытом работы 3 года.
• Дизайн полиграфии: визитки, флаеры, листовки, буклеты, плакаты, блокноты, календари и т.
• Свадебные приглашения.
• Разработка логотипа.
• Ретушь фото
и прочее.
Имею опыт работы в программах:
• Illustrator
• Photoshop
• InDesign
• Corel.
С удовольствием выполню ваш заказ ♥
Портфолио
- Доработка линейки моющих средств52 просмотра
- Дизайн рекламной брошюры42 просмотра
- Дизайн меню43 просмотра
- Меню для лаунж кафе47 просмотров
- Разработка рекламных листовок38 просмотров
- Разработка визиток27 просмотров
- Подарочный сертификат31 просмотр
- Варианты логотипа для мастера маникюра19 просмотров