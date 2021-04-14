Графический дизайнер

Я графический дизайнер с опытом работы 3 года.

• Дизайн полиграфии: визитки, флаеры, листовки, буклеты, плакаты, блокноты, календари и т.

• Свадебные приглашения.

• Разработка логотипа.

• Ретушь фото

и прочее.

Имею опыт работы в программах:

• Illustrator

• Photoshop

• InDesign

• Corel.

С удовольствием выполню ваш заказ ♥