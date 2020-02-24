Верстальщик, веб-разработчик

Занимаюсь веб-разработкой около 3-х лет, участник веб-проектов, таких как "Салон Красоты Онлайн". Выполняю заказы на фриланс-сервисах, отлично знаком с адаптивной версткой, pixel perfect, нативным js, jQuery. В работе использую sass, git, npm. Хорошее понимание БЭМ.

1) Валидная верстка (проверка официальным валидатором w3c)

2) Семантическая верстка

3) Адаптация сайта под мобильные устройства

4) Кроссбраузерность проекта

5) Высокая скорость выполнения

6) Использование методологии БЭМ (написанный код будет максимально удобным, что существенно упростит задачу расширения и модернизации сайта под дополнительные нужды)

К работе подхожу ответственно, учту все пожелания.