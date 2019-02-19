Видеомонтаж и Фотомонтаж (фотошоп)
Владею навыками видеомонтажа и фотомонтажа.
Видеомонтаж:
- монтаж для любой тематики: видеоблог на ютубе, летсплеи, видеоблоги, утренники, свадебное видео, склейка домашнее видео, юбилеи и т.д.;
- монтаж слайд-шоу, например, слад-шоу свадьб или детских утренников под музыку и т.п.;
- монтаж видео из путешествий с тематическими для тех мест.
Фотомонтаж:
- сделаю визитку для какой-либо компании или офиса;
- сделаю превью для видео на ютубе;
- сделаю шапка для канала на ютубе;
- цветокоррекция для фотографии.
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