Видеомонтаж и Фотомонтаж (фотошоп)

Владею навыками видеомонтажа и фотомонтажа.

Видеомонтаж:

- монтаж для любой тематики: видеоблог на ютубе, летсплеи, видеоблоги, утренники, свадебное видео, склейка домашнее видео, юбилеи и т.д.;

- монтаж слайд-шоу, например, слад-шоу свадьб или детских утренников под музыку и т.п.;

- монтаж видео из путешествий с тематическими для тех мест.

Фотомонтаж:

- сделаю визитку для какой-либо компании или офиса;

- сделаю превью для видео на ютубе;

- сделаю шапка для канала на ютубе;

- цветокоррекция для фотографии.