Angry_Bread

Сергей Даций Angry_Bread

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Что умею и довольно-таки неплохо

Контекстная реклама( AdWords) - проекты, которые были: интернет-магазин часов, хостел в Минске, романтические свидания, интернет-магазин канцелярии, магазин страйкбольной экипикировки, небольшая строительная компания, мебельный магазин.

Копирайтинг - пишу свою книгу, игровые обзоры, статьи в интернет-журнал экстремального спорта, обзор мероприятий Лаборатории Касперского, SMM 6-ти групп VK.

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Отзывы заказчиков
Bear_polar
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Настройка рекламной кампании в Adwords.
Отзыв недоступен.
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