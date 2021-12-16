Профессиональная разработка, поддержка и развитие WordPress сайтов. Сроки. Качество.

Портфолио: http://onlinestore.mydemosite.site/

﻿Обо мне

Делаю WordPress сайты в соответствие со стандартами https://codex.wordpress.org/Theme_Development.

Опыт работы с WordPress, Joomla более 8 лет.

Всегда рад новым заказчикам и партнерам!

﻿Чем занимаюсь

Верстка сайтов любой сложности (лендинги, визитки,корпоративные сайты, интернет-магазины, порталы, сайты для небольших флеш-игр, онлайн-казино)

Натяжка верстки на CMS (WordPress), интернет-магазины (WordPress + woocommerce)

Создание сайтов с нуля под ключ

Обработка звука, видео, текста, анимации, графики.

Анализ и аудит сайтов, проверка на ошибки, валидацию, уменьшение веса, увеличение скорости загрузки сайта, составление отчета о проделанной работе.

﻿Стоимость

верстка страницы от 50$

верстка и натяжка на wordpress от 100$

создание сайта под ключ от 300$

интернет-магазин от 500$

решение различных задач от 50$

﻿Оплата

работаю по 30-50% предоплате (для постоянных клиентов индивидуальные условия)

способы оплаты - приват, webmoney, payoneer,, Яндекс Деньги, Qiwi, Webmoney, Сбербанк, банковский перевод Contact, Western Union.

﻿Основные принципы работы

соблюдение сроков

заранее оговоренная стоимость

вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

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