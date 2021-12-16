Портфолио: http://onlinestore.mydemosite.site/
Обо мне
Делаю WordPress сайты в соответствие со стандартами https://codex.wordpress.org/Theme_Development.
Опыт работы с WordPress, Joomla более 8 лет.
Всегда рад новым заказчикам и партнерам!
Чем занимаюсь
Верстка сайтов любой сложности (лендинги, визитки,корпоративные сайты, интернет-магазины, порталы, сайты для небольших флеш-игр, онлайн-казино)
Натяжка верстки на CMS (WordPress), интернет-магазины (WordPress + woocommerce)
Создание сайтов с нуля под ключ
Обработка звука, видео, текста, анимации, графики.
Анализ и аудит сайтов, проверка на ошибки, валидацию, уменьшение веса, увеличение скорости загрузки сайта, составление отчета о проделанной работе.
Стоимость
верстка страницы от 50$
верстка и натяжка на wordpress от 100$
создание сайта под ключ от 300$
интернет-магазин от 500$
решение различных задач от 50$
Оплата
работаю по 30-50% предоплате (для постоянных клиентов индивидуальные условия)
способы оплаты - приват, webmoney, payoneer,, Яндекс Деньги, Qiwi, Webmoney, Сбербанк, банковский перевод Contact, Western Union.
Основные принципы работы
соблюдение сроков
заранее оговоренная стоимость
вежливость, порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
#сайт на wordpress#wordpress#woocommerce#elementor#доработать сайт на wordpress