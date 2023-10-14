Вітаємо вас в нашій молодій українській студії 3D-візуалізації, де наше життєве завдання - створювати магію у світі дизайну та архітектури.
Ми - команда архітекторів, дизайнерів та 3D-магів, які прагнуть втілити ваші найяскравіші ідеї у реальність.
Наші послуги охоплюють:
Візуалізацію екстер'єру та інтер'єру, де ваші проєкти стають живими та реалістичними.
Розробку 3D-планів, що допомагає відкрити ваші концепції у тривимірному просторі.
Створення неймовірних 3D-турів з повним оглядом 360°, що перенесе вас та ваших клієнтів у дивовижний світ.
Виробництво цікавих 3D-відеороликів, які розповідають вашу історію з використанням живих візуальних образів.
Індивідуальне моделювання, де ваші ідеї стають реальністю.
Чому ми?
Наша команда має високу професійну освіту у галузі архітектури та дизайну, отриману в КНУБА.
Ми володіємо навичками роботи з кресленнями та референсами.
Співпрацюємо з професійним 3D-художником для створення шедеврів.
Ми завжди стежимо за технічним завданням від клієнта.
Готові вислухати ваші індивідуальні бажання на кожному етапі нашої роботи.
Наша ціль - зробити ваш проєкт найкращим, і ми працюємо наполегливо, щоб досягти цієї мети.
Наші умови чесні та прозорі:
Ми завжди працюємо відповідно до вашого технічного завдання.
Ми надаємо два безкоштовні раунди правок на проєкт, щоб ви були на 100% задоволені результатом.
Умови оплати прості: 50% перед початком роботи та 50% після завершення проєкту.
Давайте втілимо Ваші ідеї у реальність разом!
Портфолио
- Візуалізація інтер'єру - ванна кімната1 просмотр
- Візуалізація екстер'єру1 просмотр
- Дитяча кімнатанет просмотров