Здравствуйте, уважаемые пользователи!
Я – Хабло Антонина Алексеевна, по образованию – филолог, учитель английского языка. Имею большой опыт работы с переводами.
Могу выполнить переводы с/на английский, русский, украинский. Готова выполнять все переводы с учетом Ваших требований, качественно и в срок.
Предлагаю Вам свои услуги перевода текстов таких тематик:
- художественный перевод;
- перевод документации.
А также выполню копирайтинг, рерайтинг , набор и редактирование текстов профессионально, качественно и с креативным подходом.
Оплату и другие детали можем обсудить здесь, либо по указанным ниже контактам.
Skype: aninotna5
ICQ: 421717077
e-mail: [email protected]
Жду Ваших предложений и писем!
С уважением, Антонина.