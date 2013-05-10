Здравствуйте, уважаемые пользователи!

Я – Хабло Антонина Алексеевна, по образованию – филолог, учитель английского языка. Имею большой опыт работы с переводами.

Могу выполнить переводы с/на английский, русский, украинский. Готова выполнять все переводы с учетом Ваших требований, качественно и в срок.

Предлагаю Вам свои услуги перевода текстов таких тематик:

- художественный перевод;

- перевод документации.

А также выполню копирайтинг, рерайтинг , набор и редактирование текстов профессионально, качественно и с креативным подходом.

Оплату и другие детали можем обсудить здесь, либо по указанным ниже контактам.

Skype: aninotna5

ICQ: 421717077

e-mail: [email protected]

Жду Ваших предложений и писем!

С уважением, Антонина.