Увлечена маркетингом) Управляю текстом!
Привет)) Меня зовут Анна и я более 8 лет увлечена маркетингом и PR. Умею интересно писать!
Мои возможности на этой площадке:
- Напишу для вас текст под любую задачу;
- Организую интеграцию у блогеров;
- Организую посев постов в соцсети;
- Наполню контентом профиль
- Примеры моих текстов для бренда "Полисорб", опубликованные на сайтах: "Комсомольская правда", "Lenta" и на других, чуть менее популярных сайтах
http://fb.ru/post/diseases-and-conditions/2018/4/28/26421
http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/prof/23747.html
https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3736763/
https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3737026/
https://lenta.ru/articles/2017/04/04/toxic/
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