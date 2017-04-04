Anih

Анна Anih

 
43 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Увлечена маркетингом) Управляю текстом!

Привет))  Меня зовут Анна и я более 8 лет увлечена маркетингом и PR.  Умею интересно писать!

Мои возможности на этой площадке: 

  • Напишу для вас текст под любую задачу;
  • Организую интеграцию у блогеров;
  • Организую посев постов в соцсети;
  • Наполню контентом профиль
  • Примеры моих текстов для бренда "Полисорб", опубликованные на сайтах: "Комсомольская правда", "Lenta"  и на других, чуть менее популярных сайтах
http://fb.ru/post/wellness/2018/3/26/24765

http://fb.ru/post/diseases-and-conditions/2018/4/28/26421

http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/prof/23747.html

https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3736763/

https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3737026/

https://lenta.ru/articles/2017/04/04/toxic/

https://lenta.ru/articles/2017/06/05/polisorbvol2/