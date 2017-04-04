Увлечена маркетингом) Управляю текстом!

Привет)) Меня зовут Анна и я более 8 лет увлечена маркетингом и PR. Умею интересно писать!

Мои возможности на этой площадке:

Напишу для вас текст под любую задачу;

Организую интеграцию у блогеров;

Организую посев постов в соцсети;

Наполню контентом профиль

Примеры моих текстов для бренда "Полисорб", опубликованные на сайтах: "Комсомольская правда", "Lenta" и на других, чуть менее популярных сайтах

http://fb.ru/post/diseases-and-conditions/2018/4/28/26421

http://www.medpulse.ru/health/prophylaxis/prof/23747.html

https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3736763/

https://www.chel.kp.ru/daily/26711.5/3737026/

https://lenta.ru/articles/2017/04/04/toxic/

https://lenta.ru/articles/2017/06/05/polisorbvol2/