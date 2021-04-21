Создаю сайты на Tilda
Немного обо мне
Я занимаюсь Web дизайном и созданием сайтов на Tilda больше двух лет. За это время я была студентом в Skillbox и Tildaschooll.
Работала с блогерами, экспертами и малым бизнесом.
Проводила UX-исследования, рисовала сайты, презентации, баннеры.
До Web дизайна, работала маркетологом и коммерческим директором
в Horeca. Запускала start-up, online-курсы и малый бизнес. Руководила event-мероприятиями.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Лендинг + онлайн курс20 просмотров
- Сайт-визитка для рекламы кадрового агенства41 просмотр
- Сайт визитка для коуча-психолога14 просмотров