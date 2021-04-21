Создаю сайты на Tilda

Немного обо мне

Я занимаюсь Web дизайном и созданием сайтов на Tilda больше двух лет. За это время я была студентом в Skillbox и Tildaschooll.

Работала с блогерами, экспертами и малым бизнесом.

Проводила UX-исследования, рисовала сайты, презентации, баннеры.

До Web дизайна, работала маркетологом и коммерческим директором

в Horeca. Запускала start-up, online-курсы и малый бизнес. Руководила event-мероприятиями.