Anilina1989

Начинающий специалист по настройке рекламы в РСЯ!

Настрою Вашу рекламу качественно и эффективно под чутким руководством наставника. БЕСПЛАТНО за отзыв для моего будущего портфолио. Перечень услуг: анализ Вашей ниши, конкурентная разведка, аудит Вашего сайта, создание рекламных объявлений, сбор ключевых фраз вручную, установка Яндекс.Метрики, ведение и оптимизация рекламной кампании

Контактные данные:

Телефон (Viber, WhatsApp): 8 908 774 50 24

почта: [email protected]

VK: https://vk.com/likusha_ilina