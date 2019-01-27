Anilina1989

Начинающий специалист по настройке рекламы в РСЯ!
Настрою Вашу рекламу качественно и эффективно под чутким руководством наставника. БЕСПЛАТНО за отзыв для моего будущего портфолио. Перечень услуг: анализ Вашей ниши, конкурентная разведка, аудит Вашего сайта, создание рекламных объявлений, сбор ключевых фраз вручную, установка Яндекс.Метрики, ведение и оптимизация рекламной кампании
Контактные данные:
Телефон (Viber, WhatsApp): 8 908 774 50 24
почта: [email protected]
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