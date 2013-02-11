Написание текстов, рерайтинг, копирайтинг, переводы

Приветствую всех посетителей моего профиля.

Спасибо за проявленный Вами интерес!

Основные характеристики моей работы:

- Четкий, ясный и доступный стиль изложения

- Стойкая непереносимость плеоназмов, речевых повторов и прочих видов словесной избыточности

- Акцент на конкурентные преимущества, основные выгоды продукта/ услуги

- В рекламе неприемлема ложь. Только правильное структурирование информации

- Рекламный текст - не пространство самовыражения для автора, а инструмент продаж

- Любимые знаки препинания - тире и двоеточие

- Любимый троп - парцелляция (это как "Quadratisch. Praktisch. Gut.", ну или "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...")

С радостью приму участие в проектах следующей направленности:

- Написание статей любой тематики (кроме узкоспециализированных технических текстов)

- Перевод и адаптация текстов с английского на русский (в том числе документации)

- Копирайтинг/ SEO-копирайтинг

- Качественный глубокий рерайт

- Написание отзывов и комментариев

- Корректировка и вычитывание текстов

Образование- Российский Государственный Гуманитарный Университет(2008-2013)

Специализация - Международная реклама

Языки - Русский, Английский (свободный)

За плечами опыт работы в крупных FMCG-компаниях на импортных марках сегмента medium-high в отделах маркетинга.

О себе:

- Испытываю изощренное удовольствие от работы с текстовой информацией

- Самостоятельно писала все сочинения, рефераты и курсовые работы (дипломная - в процессе)

- Мои школьные сочинения цитировал учитель русского языка. Ее любимая цитата: "Человек - не жертва капризов природы, а пожинатель плодов собственного разгильдяйства". Кстати, по-прежнему актуальная:)