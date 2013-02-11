Приветствую всех посетителей моего профиля.
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Основные характеристики моей работы:
- Четкий, ясный и доступный стиль изложения
- Стойкая непереносимость плеоназмов, речевых повторов и прочих видов словесной избыточности
- Акцент на конкурентные преимущества, основные выгоды продукта/ услуги
- В рекламе неприемлема ложь. Только правильное структурирование информации
- Рекламный текст - не пространство самовыражения для автора, а инструмент продаж
- Любимые знаки препинания - тире и двоеточие
- Любимый троп - парцелляция (это как "Quadratisch. Praktisch. Gut.", ну или "Ночь. Улица. Фонарь. Аптека...")
С радостью приму участие в проектах следующей направленности:
- Написание статей любой тематики (кроме узкоспециализированных технических текстов)
- Перевод и адаптация текстов с английского на русский (в том числе документации)
- Копирайтинг/ SEO-копирайтинг
- Качественный глубокий рерайт
- Написание отзывов и комментариев
- Корректировка и вычитывание текстов
Образование- Российский Государственный Гуманитарный Университет(2008-2013)
Специализация - Международная реклама
Языки - Русский, Английский (свободный)
За плечами опыт работы в крупных FMCG-компаниях на импортных марках сегмента medium-high в отделах маркетинга.
О себе:
- Испытываю изощренное удовольствие от работы с текстовой информацией
- Самостоятельно писала все сочинения, рефераты и курсовые работы (дипломная - в процессе)
- Мои школьные сочинения цитировал учитель русского языка. Ее любимая цитата: "Человек - не жертва капризов природы, а пожинатель плодов собственного разгильдяйства". Кстати, по-прежнему актуальная:)