Выполню работу качественно и в срок

Предлагаю следующие услуги

----- Создание сайта --------------------------

- Web-дизайн

- Создание логотипа

- Верстка

- Наполнение

HTML, CSS, PHP, JavaSctript, Python, PHP

CMS: Joomla, Wordpress

----- Контент -----------------------------------

- Рерайт (Любая тема)

- Копирайт (IT, Технологии, Сети, Туризм, Путешествия, Автомобили, Заработок в интернет, Недвижимость, Инвестиции)

- Любая CMS и самописные сайты, возможно без систем управления контентом.

----- Продвижение ---------------------------

Имею опыт продвижения коммерческих и некоммерческих сайтов различной тематики, с получением активных заказчиков услуг и продукции, а так же высокой конверсии рекламы в случае информационных сайтов.

- План продвижения

- Составление семантического ядра

- SEO оптимизация шаблона и контента