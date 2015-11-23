Предлагаю следующие услуги
----- Создание сайта --------------------------
- Web-дизайн
- Создание логотипа
- Верстка
- Наполнение
HTML, CSS, PHP, JavaSctript, Python, PHP
CMS: Joomla, Wordpress
----- Контент -----------------------------------
- Рерайт (Любая тема)
- Копирайт (IT, Технологии, Сети, Туризм, Путешествия, Автомобили, Заработок в интернет, Недвижимость, Инвестиции)
- Любая CMS и самописные сайты, возможно без систем управления контентом.
----- Продвижение ---------------------------
Имею опыт продвижения коммерческих и некоммерческих сайтов различной тематики, с получением активных заказчиков услуг и продукции, а так же высокой конверсии рекламы в случае информационных сайтов.
- План продвижения
- Составление семантического ядра
- SEO оптимизация шаблона и контента
- Сайт компании Dualex119 просмотров