Animalfish

Артем Animalfish

 
33 годаБеларусь/Гомель
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
e-mail: [email protected]

·       8лет опыта работы в программе 3dsMax: макетыэлементов наружной и внутренней рекламы, интеръеры, презентации, анимационные

фильмы (в т. ч. персонажная анимация)·       Опытработы с пакетом ZBrush:3d-скульптинг,ретопология 3dмоделей·       Большойопыт работы в программе AdobePhotoshop:полнофункциональная обработка растровой графики, анимация (разработка gif-анимации для веб), ретушь фотографий,обработка текстур, постобработка 3d визуализаций·       Опытработы в пакете CorelDraw: создание макетовбаннеров, билбордов, стел, элементов внутреннего оформления, создание

логотипов, подготовка референсов для медиа контента (персонажей и элементов

внешней среды)·       Опытработы в пакете AdobePremiere: монтажмедиа проектов (утренники, корпоративы, короткометражные фильмы)·       Опытработы в пакете AdobeAfter Effects (промо-ролики, презентации, fx-обработка)

CorelDRAW