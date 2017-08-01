· 8лет опыта работы в программе 3dsMax: макетыэлементов наружной и внутренней рекламы, интеръеры, презентации, анимационные

фильмы (в т. ч. персонажная анимация)· Опытработы с пакетом ZBrush:3d-скульптинг,ретопология 3dмоделей· Большойопыт работы в программе AdobePhotoshop:полнофункциональная обработка растровой графики, анимация (разработка gif-анимации для веб), ретушь фотографий,обработка текстур, постобработка 3d визуализаций· Опытработы в пакете CorelDraw: создание макетовбаннеров, билбордов, стел, элементов внутреннего оформления, создание

логотипов, подготовка референсов для медиа контента (персонажей и элементов

внешней среды)· Опытработы в пакете AdobePremiere: монтажмедиа проектов (утренники, корпоративы, короткометражные фильмы)· Опытработы в пакете AdobeAfter Effects (промо-ролики, презентации, fx-обработка)