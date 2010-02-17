Aniok

Анна Некрасова Aniok

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Переводчик сербского/хорватского/боснийского и английского

опыт работы - 4 года

наст. время:

штатный переводчик хорватского и английского и начальник отдела внешнеэкономических связей ОАО "Санкт-Петербургская инвестиционная компания"

внештатный переводчик компании Octavian (www.octavian.com)

внештатный переводчик в переводческих агентствах Санкт-Петербурга, Москвы и др.

тематика: недвижимость, строительство, договоры, законодательство, экономика, финансы, программное обеспечение (англ.) и др.

СПб

[email protected]

+7-921-9253923

icq 204-710-917

Переводы
нет отзывов
от $8
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $4
от 1 дня
нет рейтинга