Переводчик сербского/хорватского/боснийского и английского
опыт работы - 4 года
наст. время:
штатный переводчик хорватского и английского и начальник отдела внешнеэкономических связей ОАО "Санкт-Петербургская инвестиционная компания"
внештатный переводчик компании Octavian (www.octavian.com)
внештатный переводчик в переводческих агентствах Санкт-Петербурга, Москвы и др.
тематика: недвижимость, строительство, договоры, законодательство, экономика, финансы, программное обеспечение (англ.) и др.
СПб
+7-921-9253923
icq 204-710-917
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Портфолио
- Общие условия предоставления брокерских услуг174 просмотра
- Договор о брокерских услугах220 просмотров
- Договор траста171 просмотр
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