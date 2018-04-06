Anishenkoff

Олег Anishenkoff

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Привлечение клиентов , продвижение

    - Пожалуйста, сразу пишите Ваши цены. Спасибо.  Интересует в первую очередь качество/конверсия!!! - написать и реализовать стратегию продвижения в ( уже существующих) Вконтакте и Instagram - офромление страниц(дизайн) - создавать классные ...

    Социальные сети (SMM и SMO)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать лендинг

    Доработка производится на Платформе ЛП, ленд https://чисткаковров.garantspo.ru/, если отлично справитесь с задачей, +3 проекта Ищем дизайнера, который может доработать дизайн и довести до логического финала проект. А также может в дальнейшем, делать доработки дизайна.  ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Привлечение клиентов из интернета

    Суть: привлечение новых клиентов по Санкт-Петербургу на чистку ковров, стирку ковров. Оплата 30% с заказа, средний чек 1500-2000 В поиске полная свобода действий, акции, соц. Сети , таргетинг. Распространяете в соц. сетях, ...

    Продажи и лиды5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад