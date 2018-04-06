Anishenkoff

- Пожалуйста, сразу пишите Ваши цены. Спасибо. Интересует в первую очередь качество/конверсия!!! - написать и реализовать стратегию продвижения в ( уже существующих) Вконтакте и Instagram - офромление страниц(дизайн) - создавать классные ...
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- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Доработка производится на Платформе ЛП, ленд https://чисткаковров.garantspo.ru/, если отлично справитесь с задачей, +3 проекта Ищем дизайнера, который может доработать дизайн и довести до логического финала проект. А также может в дальнейшем, делать доработки дизайна. ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
Суть: привлечение новых клиентов по Санкт-Петербургу на чистку ковров, стирку ковров. Оплата 30% с заказа, средний чек 1500-2000 В поиске полная свобода действий, акции, соц. Сети , таргетинг. Распространяете в соц. сетях, ...Продажи и лиды5 заявокЗакрыт7 лет назад