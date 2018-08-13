Anisimov_Platon

Полиграфия любой сложности. Создание. Продвижение. Сопровождение.

В 2011 году закончил Киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука.

Имею высшее образование по специальности "Графический дизайнер".

В совершенстве владею такими программами: Photoshop CS, Illustrator CS, Acrobat Professional, Adobe Indesign CS, Adobe Lightroom

К каждому заданию подхожу индивидуально. Прислушиваюсь к пожеланиям заказчика.

Никогда не срываю сроки. Работаю кропотливо и внимательно.

С моими работами можно ознакомиться по данной ссылке:

https://www.behance.net/platondesi7f14

Навыки и умения