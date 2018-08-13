Anisimov_Platon

Полиграфия любой сложности. Создание. Продвижение. Сопровождение.
В 2011 году закончил Киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука.
Имею высшее образование по специальности "Графический дизайнер".
В совершенстве владею такими программами: Photoshop CS, Illustrator CS, Acrobat Professional, Adobe Indesign CS, Adobe Lightroom
К каждому заданию подхожу индивидуально. Прислушиваюсь к пожеланиям заказчика.
Никогда не срываю сроки. Работаю кропотливо и внимательно.
С моими работами можно ознакомиться по данной ссылке:
https://www.behance.net/platondesi7f14
Навыки и умения
- Баннеры
- Векторная графика
- Дизайн визиток
- Дизайн сайтов
- Дизайн упаковки
- Логотипы
- Наружная реклама
- Обработка фото
- Оформление страниц в социальных сетях
- Полиграфический дизайн
- Фирменный стиль