Anisimov_Platon

Платон Анисимов Anisimov_Platon

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Полиграфия любой сложности. Создание. Продвижение. Сопровождение.

В 2011 году закончил Киевский государственный институт декоративно прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука.

Имею высшее образование по специальности "Графический дизайнер".

В совершенстве владею такими программами: Photoshop CS, Illustrator CS, Acrobat Professional,  Adobe Indesign CS, Adobe Lightroom

К каждому заданию подхожу индивидуально. Прислушиваюсь к пожеланиям заказчика.

Никогда не срываю сроки. Работаю кропотливо и внимательно.

С моими работами можно ознакомиться по данной ссылке: 

https://www.behance.net/platondesi7f14

Навыки и умения

  • Баннеры
  • Векторная графика
  • Дизайн визиток
  • Дизайн сайтов
  • Дизайн упаковки
  • Логотипы
  • Наружная реклама
  • Обработка фото
  • Оформление страниц в социальных сетях
  • Полиграфический дизайн
  • Фирменный стиль