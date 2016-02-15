Anisimova_Maria

Выполню заказы качественно и в необходимые сроки

В 2015 г закончила Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный университет, специальность "Логистика".

На данный момент веду бухгалтерский учет в государственном учреждении. В свободное время выполняю заказы по редактированию/набору текста, статей. Есть опыт в выполнении рефератов/курсовых работ.

Мое хобби - игрушки, открытки handmade,