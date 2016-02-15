Anisimova_Maria

Мария Анисимова Anisimova_MariaAnisimova_Maria
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Выполню заказы качественно и в необходимые сроки
В 2015 г закончила Санкт-Петербургский Государственный Архитектурно-строительный университет, специальность "Логистика".
На данный момент веду бухгалтерский учет в государственном учреждении. В свободное время выполняю заказы по редактированию/набору текста, статей. Есть опыт в выполнении рефератов/курсовых работ.
Мое хобби - игрушки, открытки handmade,
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