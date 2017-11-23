Меня зовут Максим, в настоящее время я занимаюсь 3д- графикой. Мое увлечение началось со 2ого курса архитектурного факультета БНТУ, а именно, когда учебные проекты начали подаваться в компьютерной графике.С того момента я начал активно изучать 3ds Max и V-Ray. Со временем я получил опыт работы как дизайнером интерьера, так и архитектурным визуализатором. На последнем месте работы я познакомился с игровым движком Unreal Engine 4, Oculus Rift DK 2, карбордами и виртуальной реальностью в целом, это оказался бесценный опыт, который изменил мое представление о желаемой работе. Сейчас мне не интересно заниматься архитектурой , 3д индустрия - вот что мне действительно интересно, я бы не назвал это работой, это хобби!Сейчас я активно изучаю академический рисунок, анатомию, скульптинг в Zbrush, Ретопологию и запикание текстурных карт, а также стараюсь посещать CG Event и подобные события.Небольшая видео-презентация VR проекта, надо которым работал ( тут я занимался практически всем – моделлингом, сборкой уровней в UE4, писал игровую логику и тд) :https://www.youtube.com/watch?v=G0an93OeqLEссылка на behance - https://www.behance.net/aniskovichbc15