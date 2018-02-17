Здравствуйте нужна схема расстановки торгового оборудования для шоурума одежды ( стойки, кассовая зона, зона отдыха и т д ) Продумать и связать с общей концепцией помещения
Чертежи и Схемы5 заявок
Закрыт
7 лет назад
Здравствуйте нужна схема расстановки торгового оборудования для шоурума одежды ( стойки, кассовая зона, зона отдыха и т д ) Продумать и связать с общей концепцией помещения
Здравствуйте, нужна наружная реклама , заменить старую ( демонтировать нельзя,нужно перекрыть ) Логотип есть , интересны ваши предложения и цены , сроки выполнения
Здравствуйте ! Такой вопрос к вам , нужен дизайн , а точнее если расположение торгового оборудования для шоурума женской одежды , обуви и аксессуаров.Помещение 50 кВм , торговый зал 40 кВм , замеры все есть ...