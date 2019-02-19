AnitaAnita

Переводчик испанского языка

Осуществляю переводы в частном порядке более 10 лет.

Личная и бизнес переписка, телефонные переговоры, аудио переводы, сопровождение на выставках, переговорах, встречах, конференциях и др.

Переводы и нотариальное заверение документов (паспорта, свидетельства о рождении, браке, разводе, водительские удостоверения, дипломы, трудовые книжки, справки, технические паспорта), художественные и публицистические тексты, договора, акты, инструкции, каталоги, мануалы, брошюры, сайты и т.д. различных тематик.