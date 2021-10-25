Давайте знакомиться
🎯 Я закончила Институт журналистики по специальности «Реклама и PR». Освоила графические редакторы и работаю над созданием понятных интерфейсов. Я люблю дизайн, свою работу и заказы
🎯 Основная моя цель — сделать максимально удобный сайт для пользователей
Сотрудничество
⭐ Я работаю в Figma, Photoshop, Illustrator.
⭐ Преимущественно делаю дизайн сайтов (многостраничные, лендинги и адаптивы), специфические блоки (калькулятор и формы), мобильные приложения и дашборды.
⭐ Подбираю фотографии (делаю ретушь, фотобаш и коллажи).
⭐ Собираю со стоков тематические иконки (редактирую или делаю авторские).
⭐ Поддерживаю коммуникацию с SEO, верстальщиками и таргетологами .
🚀 Процесс
Знакомимся:
- Если есть ТЗ — хорошо, если нет — составим вместе.
- Анализируем боли и вопросы целевой аудитории.
- Рассматриваем нишу и прямых конкурентов (выделяем ваши преимущества).
- Заполняете бриф, вносите 20% предоплаты — я начинаю работу.
- Делаю прототипы — выбираем подходящий вариант.
- В соответствии с брифом реализую авторский стиль, который соответствует тону продукта.
- Вносите остальные 80% оплаты я отправляю макет.
- При необходимости вносим правки.
Дополнительные услуги:
- Возможны правки после запуска.
- Можем создать подходящий сайту стиль социальным сетям.
Финиш
⭐⭐⭐⭐⭐ Обмен звездами и впечатлениями.
📞 Контакты
почта: [email protected]
Telegram: @anita_vozniuk
Skype: live:anita.vozniuk
WhatsApp: Anita Vozniuk
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