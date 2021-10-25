⭐⭐⭐⭐⭐ Делаю удобный и понятный дизайн сайтов. Принимаю заказы на фотобаш, обработку фотографий и авторские иконки

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 Давайте знакомиться

🎯 Я закончила Институт журналистики по специальности «Реклама и PR». Освоила графические редакторы и работаю над созданием понятных интерфейсов. Я люблю дизайн, свою работу и заказы

🎯 Основная моя цель — сделать максимально удобный сайт для пользователей

 Сотрудничество

⭐ Я работаю в Figma, Photoshop, Illustrator.

⭐ Преимущественно делаю дизайн сайтов (многостраничные, лендинги и адаптивы), специфические блоки (калькулятор и формы), мобильные приложения и дашборды.

⭐ Подбираю фотографии (делаю ретушь, фотобаш и коллажи).

⭐ Собираю со стоков тематические иконки (редактирую или делаю авторские).

⭐ Поддерживаю коммуникацию с SEO, верстальщиками и таргетологами .

🚀 Процесс

 Знакомимся:

Если есть ТЗ — хорошо, если нет — составим вместе.

Анализируем боли и вопросы целевой аудитории.

Рассматриваем нишу и прямых конкурентов (выделяем ваши преимущества).

Заполняете бриф, вносите 20% предоплаты — я начинаю работу.

 Дизайн:

Делаю прототипы — выбираем подходящий вариант.

В соответствии с брифом реализую авторский стиль, который соответствует тону продукта.

Вносите остальные 80% оплаты я отправляю макет.

При необходимости вносим правки.

Дополнительные услуги:

Возможны правки после запуска.

Можем создать подходящий сайту стиль социальным сетям.

Финиш

⭐⭐⭐⭐⭐ Обмен звездами и впечатлениями.

📞 Контакты

почта: [email protected]

Telegram: @anita_vozniuk

Skype: live:anita.vozniuk

WhatsApp: Anita Vozniuk