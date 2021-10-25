AnitaVozniuk

Анита Вознюк AnitaVozniuk

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
&#11088;&#11088;&#11088;&#11088;&#11088; Делаю удобный и понятный дизайн сайтов. Принимаю заказы на фотобаш, обработку фотографий и авторские иконки

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 Давайте знакомиться

🎯 Я закончила Институт журналистики по специальности «Реклама и PR». Освоила графические редакторы и работаю над созданием понятных интерфейсов. Я люблю дизайн, свою работу и заказы

🎯 Основная моя цель — сделать максимально удобный сайт для пользователей

 Сотрудничество

⭐ Я работаю в Figma, Photoshop, Illustrator.

⭐ Преимущественно делаю дизайн сайтов (многостраничные, лендинги и адаптивы), специфические блоки (калькулятор и формы), мобильные приложения и дашборды.

⭐ Подбираю фотографии (делаю ретушь, фотобаш и коллажи).

⭐ Собираю со стоков тематические иконки (редактирую или делаю авторские).

⭐ Поддерживаю коммуникацию с SEO, верстальщиками и таргетологами .

🚀 Процесс

 Знакомимся:

  • Если есть ТЗ — хорошо, если нет — составим вместе.
  • Анализируем боли и вопросы целевой аудитории.
  • Рассматриваем нишу и прямых конкурентов (выделяем ваши преимущества).
  • Заполняете бриф, вносите 20% предоплаты — я начинаю работу.
 Дизайн:

  • Делаю прототипы — выбираем подходящий вариант.
  • В соответствии с брифом реализую авторский стиль, который соответствует тону продукта.
  • Вносите остальные 80% оплаты я отправляю макет.
  • При необходимости вносим правки.
Правки бесплатны

Дополнительные услуги:

  • Возможны правки после запуска.
  • Можем создать подходящий сайту стиль социальным сетям.

Финиш

⭐⭐⭐⭐⭐ Обмен звездами и впечатлениями.

📞 Контакты

почта: [email protected]

Telegram: @anita_vozniuk

Skype: live:anita.vozniuk

WhatsApp: Anita Vozniuk

Портфолио