Anita_Bonita

Анна Батычко Anita_BonitaAnita_Bonita
Батычко Анна Алексеевна
21 год,
Цель: приобретение профессионального опыта в области письменного перевода
Образование: неоконченное высшее
2005 – 2008 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, факультет иностранных языков, отделение французского языка, направление – лингвистика и межкультурная коммуникация, специальность – теория и методика преподавания иностранных языков и культур
Опыт работы:
17/02/2008 – «13 международная ярмарка образования» – переводчик-стажер
25/11/2008 – настоящее время – студия «Росса» - academie Delmas – устный переводчик (французский – русский, русский – французский)
Дополнительная информация:
Иностранные языки:
- Французский – продвинутый
- Английский – базовый
- Испанский – базовый
С 01/09/ 2008 по 14/12/2008 посещение курсов «Подготовка к экзамену DALF» при Французском Институте в Санкт-Петербурге
Владение ПК: Word, Excel, PhotoShop
-С 22/10/2008 по 24/12/2008 посещение спецкурса «Франция в СМИ» при Французском Институте в Санкт-Петербурге, преподаватель Мириам Трюель
-С 02/11/2008 по 24/12/2008 посещение спецкурса «Экономика и общество» при Французском Институте в Санкт-Петербурге, преподаватель Жофруа Фошье-Маньян