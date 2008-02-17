Anita_Bonita

Очень мотивированный новичок

Батычко Анна Алексеевна

21 год,

Цель: приобретение профессионального опыта в области письменного перевода

Образование: неоконченное высшее

2005 – 2008 Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, факультет иностранных языков, отделение французского языка, направление – лингвистика и межкультурная коммуникация, специальность – теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Опыт работы:

17/02/2008 – «13 международная ярмарка образования» – переводчик-стажер

25/11/2008 – настоящее время – студия «Росса» - academie Delmas – устный переводчик (французский – русский, русский – французский)

Дополнительная информация:

Иностранные языки:

- Французский – продвинутый

- Английский – базовый

- Испанский – базовый

С 01/09/ 2008 по 14/12/2008 посещение курсов «Подготовка к экзамену DALF» при Французском Институте в Санкт-Петербурге

Владение ПК: Word, Excel, PhotoShop

-С 22/10/2008 по 24/12/2008 посещение спецкурса «Франция в СМИ» при Французском Институте в Санкт-Петербурге, преподаватель Мириам Трюель

-С 02/11/2008 по 24/12/2008 посещение спецкурса «Экономика и общество» при Французском Институте в Санкт-Петербурге, преподаватель Жофруа Фошье-Маньян