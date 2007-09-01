Anji_Alena

Есукова Алена Алексеевна

Дата рождения : 10/01/1990

Адрес проживания: Белгород, Преображенская 4, 88

Контактный телефон: 89524236551

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Ожидаемый уровень заработной платы : 20 000 руб

Опыт работы

Фирма: ООО «Энерго-Прогресс»

Период работы октябрь 2010 – по настоящее время

Должность : инженер-программист

Обязанности: создание, сопровождение и продвижение сайта фирмы, установка ПО, работа с офисными программами, работа с графическими редакторами Adobe Photoshop, CorelDRAW, создание чертежей в AutoCAD

Образование

ВУЗ БГТУ им.Шухова факультет ИИТУС, специальность Информационные системы и технологии

Начало обучения 01/09/2007 – в настоящее время студентка 5 курса заочного отделения

Личные качества: дисциплинированность, быстрая обучаемость, внимательность, исполнительность, коммуникабельность, организованность, желание работать, пунктуальность, ответственность