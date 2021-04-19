Привет!
Уже как 6 лет на фрилансе и 8 лет в IT сфере! Начинала свою фриланс-жизнь на бирже https://freelance.ru/anka414 там вы сможете найти отзывы (не очень много, почти сразу многие мои заказчики стали постоянными и работаю с ними уже напрямую). Я постоянно развиваюсь, слежу за трендами и двигаюсь в ногу с современным дизайном. Вы можете быть уверены, что, если вы пришли ко мне, я всегда подскажу как лучше, и на что следует обратить внимание.
Итак, что я могу?
- Дизайн сайтов (каждый проект продуманный, интересный и уникальный);
- Адаптивы под планшеты и телефоны (разработаю +4 макета адаптива к вашему дизайну);
- Сайт «под ключ» (много лет сотрудничаю с верстальщиками и программистами, используем разнообразные движки и платформы);
- Разрабатываю дизайн баннеров, презентаций, оформление социальных сетей.
Что я называю бесплатными правками? Это все что не трогает кардинального изменения концепции, стилистики и структуры (поменять цвет или форму кнопки, эффекты при наведении, заменить небольшую часть текста или поменять местами блоки и т.д.)
Как происходит оплата?
- Начало работ по предоплате 50%, вторые 50% после полной сдачи проекта
- Либо безопасная сделка
- Оплата на карту Мир/Visa, Яндекс.Деньги или Qiwi
E-mail – [email protected]
Вконтакте - https://vk.com/anka414
Инстаграм - https://www.instagram.com/anka414
Телеграм - @anka414
- Лендинг для юридической компании38 просмотров
- Сайт строительной компании31 просмотр
- Dashboard - Статистика тренировок пользователей33 просмотра