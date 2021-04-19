Реализую ваши задачи в дизайн

 Привет!

Уже как 6 лет на фрилансе и 8 лет в IT сфере! Начинала свою фриланс-жизнь на бирже https://freelance.ru/anka414 там вы сможете найти отзывы (не очень много, почти сразу многие мои заказчики стали постоянными и работаю с ними уже напрямую). Я постоянно развиваюсь, слежу за трендами и двигаюсь в ногу с современным дизайном. Вы можете быть уверены, что, если вы пришли ко мне, я всегда подскажу как лучше, и на что следует обратить внимание.

 Итак, что я могу?

Дизайн сайтов (каждый проект продуманный, интересный и уникальный);

Адаптивы под планшеты и телефоны (разработаю +4 макета адаптива к вашему дизайну);

Сайт «под ключ» (много лет сотрудничаю с верстальщиками и программистами, используем разнообразные движки и платформы);

Разрабатываю дизайн баннеров, презентаций, оформление социальных сетей.

Что я называю бесплатными правками? Это все что не трогает кардинального изменения концепции, стилистики и структуры (поменять цвет или форму кнопки, эффекты при наведении, заменить небольшую часть текста или поменять местами блоки и т.д.)

 Как происходит оплата?

Начало работ по предоплате 50%, вторые 50% после полной сдачи проекта

Либо безопасная сделка

Оплата на карту Мир/Visa, Яндекс.Деньги или Qiwi

E-mail – [email protected]

Вконтакте - https://vk.com/anka414

Инстаграм - https://www.instagram.com/anka414

Телеграм - @anka414