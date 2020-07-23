AnkaKu2inaK

Анна Кузина AnkaKu2inaK

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер типографики

Рабочие инструменты:

Adobe:

  • Illustator
  • Premiere
  • Photoshop
  • Flash
  • Animate
А так же:

  • Corel Draw
  • Microsoft Office
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$2/час
от 1 часа
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