Анна Кузина AnkaKu2inaKAnkaKu2inaK
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Дизайнер типографики
Рабочие инструменты:
Adobe:
- Illustator
- Premiere
- Photoshop
- Flash
- Animate
- Corel Draw
- Microsoft Office
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Постер с инфографикой(Баннер)24 просмотра
- Вывеска21 просмотр
- Landing page + инфографика сайта32 просмотра
- Буклет с инфографикой. Кибербуллинг54 просмотра
- Фермерская лавка63 просмотра
- Логотип для школы иностранных языко46 просмотров
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