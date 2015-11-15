ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM
Идеальнее всего услуга подходит для Владельцев:
-кафе или ресторана
-парикмахерской
-отеля или хостела
-магазина одежды и др.
-барбершопа
-турагенства
-салонjd красоты ( очень хорошо)
-лаунж-бара
-свадебного бизнеса
-модельного агенства
-зоомагазина
-галерей и музеев
-магазинов розничной торговли
-спа-салонов
-магазины цветов и их доставке
-гостиницы и хостелы
-сервисов по доставке еды
-EVENT-агенства
-фотостудии
-медицинского учреждения (пластическая хирургия)
Теперь неожиданные ниши:
-страховые компании
-компании продающие услуги СТО
-книжные магазины
-частные детсткие сады ( в лёт идёт)
-интернет-магазины
-компании по продвижению товаров и услуг через интернет
-кинотеатры
-тренажёрные залы (спортивные организации)
-торговые центры
-сервисы по прокату машин
-курьерские службы
-коворкинги
-центры изучения иностранных языков
-частные перевозки
-автомойки
-швейные мастерские
-автоцентры
-стоматологии
-магазины мебели
-сырьевые хозяйства (да-да)
-ювелирные магазины
-госструктуры ( но тут понятно, что не продажи)
-компании предлагающие бытовые услуги
-сервисы по доставке питьевой воды
-юридические компании
-развлекательные центры
-супермаркеты
А так же профессионалов в своем деле:
-фотографов
-Ведущих мероприятий
-дизайнеры и стилисты
-бизнес-тренеры и инфобизнесмены
-дизайнеры интерьера
-моделей
-Блоггеров
-Инфомаркетологов
-учителя
-бухгалтера
-частные мастера
Условия:
1 - Составляю контент план и прописываем стратегию.
2 - Если нет аккаунта, создаем его и привожу в продающий вид.
3 - Ежедневно мы публикую 1-3 поста в день.
4 - Ежедневно контактируем с 2950 новыми пользователями инстаграма из вашего города.
5 - Ведем переписку с клиентами.
Итого:
-88500 пользователей в месяц увидят ваш аккаунт.
-Прозрачные цифры, вы не вкладываете ничего кроме абонентской платы.
-Я становлюсь вашим представителем в этой сети, ваши руки освобождаются, и создается дополнительный поток клиентов.
P.s. Я постоянно обучаюсь у ведущих специалистов в области smm. Уж поверьте, Мы всегда немного на шаг впереди других фирм, которые предлагают данную услугу.
Все детали в ЛС