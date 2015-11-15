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ПРОДВИЖЕНИЕ В INSTAGRAM

Идеальнее всего услуга подходит для Владельцев:

-кафе или ресторана

-парикмахерской

-отеля или хостела

-магазина одежды и др.

-барбершопа

-турагенства

-салонjd красоты ( очень хорошо)

-лаунж-бара

-свадебного бизнеса

-модельного агенства

-зоомагазина

-галерей и музеев

-магазинов розничной торговли

-спа-салонов

-магазины цветов и их доставке

-гостиницы и хостелы

-сервисов по доставке еды

-EVENT-агенства

-фотостудии

-медицинского учреждения (пластическая хирургия)

Теперь неожиданные ниши:

-страховые компании

-компании продающие услуги СТО

-книжные магазины

-частные детсткие сады ( в лёт идёт)

-интернет-магазины

-компании по продвижению товаров и услуг через интернет

-кинотеатры

-тренажёрные залы (спортивные организации)

-торговые центры

-сервисы по прокату машин

-курьерские службы

-коворкинги

-центры изучения иностранных языков

-частные перевозки

-автомойки

-швейные мастерские

-автоцентры

-стоматологии

-магазины мебели

-сырьевые хозяйства (да-да)

-ювелирные магазины

-госструктуры ( но тут понятно, что не продажи)

-компании предлагающие бытовые услуги

-сервисы по доставке питьевой воды

-юридические компании

-развлекательные центры

-супермаркеты

А так же профессионалов в своем деле:

-фотографов

-Ведущих мероприятий

-дизайнеры и стилисты

-бизнес-тренеры и инфобизнесмены

-дизайнеры интерьера

-моделей

-Блоггеров

-Инфомаркетологов

-учителя

-бухгалтера

-частные мастера

Условия:

1 - Составляю контент план и прописываем стратегию.

2 - Если нет аккаунта, создаем его и привожу в продающий вид.

3 - Ежедневно мы публикую 1-3 поста в день.

4 - Ежедневно контактируем с 2950 новыми пользователями инстаграма из вашего города.

5 - Ведем переписку с клиентами.

Итого:

-88500 пользователей в месяц увидят ваш аккаунт.

-Прозрачные цифры, вы не вкладываете ничего кроме абонентской платы.

-Я становлюсь вашим представителем в этой сети, ваши руки освобождаются, и создается дополнительный поток клиентов.

P.s. Я постоянно обучаюсь у ведущих специалистов в области smm. Уж поверьте, Мы всегда немного на шаг впереди других фирм, которые предлагают данную услугу.

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