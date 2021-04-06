AnkiAnko

Анна AnkiAnko

 
26 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Без норм ТЗ - результат ХЗ

Работаю в ArchiCAD, AutoCAD, 3dsMax, Photoshop, CorelDraw, готова обучаться новым программам

Образование: УрГАХУ, факультет дизайна, кафедра дизайна архитектурной среды

Полезные качества: Коммуникабельность, быстрая обучаемость, высокая работоспособность и стрессоустойчивость

Иностранные языки: Английский B2, немецкий А2

Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/file/d/1pYQHh6BcOMYB8h_CxN0Q7IMmR6oRaybS/view?usp=drivesdk