Без норм ТЗ - результат ХЗ
Работаю в ArchiCAD, AutoCAD, 3dsMax, Photoshop, CorelDraw, готова обучаться новым программам
Образование: УрГАХУ, факультет дизайна, кафедра дизайна архитектурной среды
Полезные качества: Коммуникабельность, быстрая обучаемость, высокая работоспособность и стрессоустойчивость
Иностранные языки: Английский B2, немецкий А2
Ссылка на портфолио: https://drive.google.com/file/d/1pYQHh6BcOMYB8h_CxN0Q7IMmR6oRaybS/view?usp=drivesdk
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Портфолио
- Комбинированный портрет по фото61 просмотр
- Семейный групповой портрет55 просмотров
- Иллюстрации к рассказу60 просмотров
- Иллюстрации - портреты персонажей69 просмотров
- Иллюстрации к рассказу26 просмотров
- Визуализация интерьера31 просмотр
- Визуализация интерьера27 просмотров
- Визуализация интерьера31 просмотр
- Проект однокомнатной квартиры35 просмотров
- Гончарная студия28 просмотров