Родился с клавиатурой :)

В работе мною движет цель: получать задания и выполнять их максимально хорошо, оставаясь на фоне коллег в достаточной мере конкурентоспособным, при этом, оставляя заказчика с выполненной по первому разряду работой и желанием дальнейшего сотрудничества.

А вообще довольно сложно оценить возможности на дистанции, так давайте её сократим в взаимовыгодным сотрудничеством.

При большом объеме работ разумно будет обговорить скидки, ну и всяческие бонусы…

Успехов !!!