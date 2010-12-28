Родился с клавиатурой :)
В работе мною движет цель: получать задания и выполнять их максимально хорошо, оставаясь на фоне коллег в достаточной мере конкурентоспособным, при этом, оставляя заказчика с выполненной по первому разряду работой и желанием дальнейшего сотрудничества.
А вообще довольно сложно оценить возможности на дистанции, так давайте её сократим в взаимовыгодным сотрудничеством.
При большом объеме работ разумно будет обговорить скидки, ну и всяческие бонусы…
Успехов !!!
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