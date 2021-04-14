Кадровый аудит, юридический консалтинг

Практикующий юрист в области трудового и гражданского права, с высшим юридическим и экономическим образованием (бухгалтерский учет и аудит) и опытом работы.Окажу в короткие сроки юридическую помощь.Работаю дистанционно физическими лицами,Аутсорсинговые услуги для юридических лиц и ИП по ведению КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА, составление договоров, должностных инструкций, охрана труда, вопросы налогообложения и др.