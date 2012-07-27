Доверьте выполнение ваших заказов специалисту, имеющему классическое образование украинской гимназии (гуманитарное направление), высшее юридическое образование, двухлетний опыт работы по специальности (юрисконсульт преуспевающей адвокатской фирмы), уровень владения английским языком Upper-Intermediate.
Готова выполнить для Вас написание статей на различную тематику (юриспруденция, психология отношений, развитие личности, планирование жизни и постановка целей, реклама Вашего товара, и многое другое), а также перевод текстов, составление процессуальных документов, помощь в написании курсовых работ, подготовка к семинарам по гражданскому, хозяйственному, семейному, уголовному праву, составление презентаций на заданные темы.
Рассмотрю любое предложение, в том числе выходящее за пределы представленных здесь услуг.