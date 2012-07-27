Ann77

Анна Ann77

 
34 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Качество, оперативность и индивидуальный подход к каждому заказу.

Доверьте выполнение ваших заказов специалисту, имеющему классическое образование украинской гимназии (гуманитарное направление), высшее юридическое образование, двухлетний опыт работы по специальности (юрисконсульт преуспевающей адвокатской фирмы), уровень владения английским языком Upper-Intermediate.

Готова выполнить для Вас написание статей на различную тематику (юриспруденция, психология отношений, развитие личности, планирование жизни и постановка целей, реклама Вашего товара, и многое другое), а также перевод текстов, составление процессуальных документов, помощь в написании курсовых работ, подготовка к семинарам по гражданскому, хозяйственному, семейному, уголовному праву, составление презентаций на заданные темы.

Рассмотрю любое предложение, в том числе выходящее за пределы представленных здесь услуг.

Написание статей
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#4005
Переводы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#5165
Копирайтинг
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#8035