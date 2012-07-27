Качество, оперативность и индивидуальный подход к каждому заказу.

Доверьте выполнение ваших заказов специалисту, имеющему классическое образование украинской гимназии (гуманитарное направление), высшее юридическое образование, двухлетний опыт работы по специальности (юрисконсульт преуспевающей адвокатской фирмы), уровень владения английским языком Upper-Intermediate.

Готова выполнить для Вас написание статей на различную тематику (юриспруденция, психология отношений, развитие личности, планирование жизни и постановка целей, реклама Вашего товара, и многое другое), а также перевод текстов, составление процессуальных документов, помощь в написании курсовых работ, подготовка к семинарам по гражданскому, хозяйственному, семейному, уголовному праву, составление презентаций на заданные темы.

Рассмотрю любое предложение, в том числе выходящее за пределы представленных здесь услуг.