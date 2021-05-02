Менеджер по продукту, менеджер, проекта, бизнес и системный аналитик

Высшее образование: математик, системный программист

Руководила стратегическими проектами по созданию двух цифровых продуктов «с нуля»:

- проводила проблемные и решенческие интервью с потенциальными Клиентами и внутренним заказчиком (cusdev, customer development),

- провела анализ рынка и конкурентный анализ,

- создала концепцию продуктов,

- сформировала MVP,

- построила Roadmap (дорожную карту) развития продуктов и исполнила его в срок и с должным качеством,

- описала бизнес-, функциональные и нефункциональные требования в форматах BPMN-диаграммы, UserStory, UseCase, построила модель предметной области в виде диаграмм Чена/ конечный автомат в UML, диаграмм состояний, sequence диаграмм,

- проконтролировала UX-design (user experience, пользовательский опыт) web-приложения.

Работая у одного из крупнейших производителей программного обеспечения в сфере финансовых технологий (финтех, B2B, развивала 15 продуктов по направлению Кредиты:

- автоматизировала процессы Клиентов с высокой степенью неопределенности,

- управляла проектами по стандарту PMBOK разработки и внедрения с составом до 30 человек (5 команд в разных регионах, 1 подрядная команда) и бюджетами 10-30 млн.руб.,

- взаимодействовала с руководителями бизнес-подразделений Клиентов.

Ключевые результаты:

1. В срок подписала акты приемо-передачи более 30 проектов: из них долгосрочных проектов внедрения АИЖК, RCI Banque, ВТБ и других краткосрочных проектов развития.

2. Выстроила процессы работы и взаимодействие более 5 команд из разных регионов. Подняла результативность двух команд в прямом подчинении в 3-4 раза.

3. Сформировала 4 сильных команды (найм):

- занималась отбором, обучением, разработкой и реализацией стандартов работы и системы мотивации, что привело к регулярной выдаче результата в срок,

- внедрила в 5 командах методологию Scrum,

- формировала с членами команд цели по системе OKR на год.