Редактор, контент-менеджер, журналист

Меня зовут Анна Федотова.

Я выпускница Российского Государственного Гуманитарного Университета. Закончила обучение в 2010 году по специальности «Телевизионная журналистика». Обучение удавалось совмещать с работой в АСИ «Весь спорт», канале НТВ+ Теннис, где я занимала должность редактора-корреспондента. В 2008 году перешла на работу в RED BULL,специалистом по связям со СМИ. Затем я занимала должность редактора спортивного интернет-портала ТК «Звезда», где в мои обязанности входило: написание и рерайт статей, новостей, полное наполнение сайта контентом. В 2013 году работала редактором/копирайтером/pr-менеджером компании PR+спорт, которая занимается исполнением государственных контрактов Министерства спорта РФ. Последние полгода была членом команды РИА Новости («Р- Спорт») на позиции выпускающего редактора.

Работа в этих компаниях позволила мне приобрести ценный опыт, новые профессиональные знания и навыки, которые подтолкнули меня к дальнейшему развитию и совершенствованию себя в рамках профессиональной деятельности, а также желанию приобретать новые знания и развиваться в интеллектуальном и социальном плане.

Готова поделиться приобретенными знаниями и опытом, которые могут помочь в развитии вашей компании.

После рассмотрения моей кандидатуры, прошу написать на e-mail [email protected]