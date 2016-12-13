Переводчик. Языковые пары: русский/украинский - английский, английский - русский/украинский, немецкий - русский/украинский.

Здравствуйте! Меня зовут Анна, я занимаюсь переводами текстов с английского на русский/украинский, с немецкого на русский/украинский, а также с русского/украинского на английский.

В 2016 г. закончила КНУ им. Т. Г. Шевченко, специальность "Международные отношения". С 2014 по 2016 гг. изучала курс "Теория и практика перевода" в университете (особое внимание уделялось социально-политической, экономической и юридической лексике и официально-деловому, публицистическому и научному стилям).

Владею английским языком на уровне С2 (изучала в университете), немецким - на уровне В2 (изучала на курсах Goethe Institut).

Занимаюсь переводами текстов на различную тематику. Был опыт перевода публицистического текста (социально-политическая тематика, проектная работа) и научного текста (медицинская тематика, проектная работа).Учитываю пожелания клиента, проявляю внимание к деталям и соблюдаю стилистические особенности исходного текста.

Скорость перевода: до 600-700 слов в час, в зависимости от языка и сложности текста.