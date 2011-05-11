Доволен работой с Анной, всё задание выполнила на отлично. Со сроками, качеством и (что самое главное) пониманием и адекватностью полный порядок. Всем рекомендую такого грамотного исполнителя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хороших тебе заказчиков и удачи.