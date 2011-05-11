AnnKaz

Анна AnnKaz

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Обработка и ретушь фотографий в Photoshop, векторная иллюстрация в CorelDraw, создание банеров в Macromedia FlashMX, верстка макетов в InDesign.

InDesignCorelDRAWPhotoshopВерстка макета
Портфолио
Отзывы заказчиков
zarbazan4ik
Евгений 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
13 лет назад
Привести в порядок фотографии
Доволен работой с Анной, всё задание выполнила на отлично. Со сроками, качеством и (что самое главное) пониманием и адекватностью полный порядок. Всем рекомендую такого грамотного исполнителя и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хороших тебе заказчиков и удачи.
Понравилось выполнять проект для Евгения. Корректно поставил задачу, во время выполнения которой поддерживал дружелюбный профессиональный диалог. Побольше бы таких заказчиков. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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