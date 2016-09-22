AnnKorot2016

Фотообработка

Обрабатываю фото: цветокоррекция, ретушь, фотоколлаж.

Моя история: "Увлечение обработкой фотографий появилось еще 10 лет назад, в школе, когда на мой первый компьютер была установлена программа Adobe Photoshop. Интерес к программе был вызван удивительной возможностью искажать реальность, изображенной на фотографиях, при помощи кликов мыши и клавиатуры. Поначалу это было просто баловство, но в дальнейшем это превратилось во что-то серьезное. Что поспособствовало посещению школьных курсов по мультимедиа, где научили азам обработки фото.

В университете обучалась по специальности "специалист по социальной работе" и на увлечение фотообработкой было мало времени, но фотошоп всегда был как магнит и периодически его открывала в свободное время. Что снова сподвигло к более глубокому изучению графических программ и окончанию курса по специальности "WEB-дизайн" и прослушки курсов по графическому дизайну. Сейчас развиваюсь и стремлюсь к покорению фотоарта. Всегда рада сотрудничеству."

vk.com/kolu4kann