AnnKravchenko

Надійний та уважний перекладач науково-технічної літератури. Переклад з української/російської на англійську мову та навпаки.

Надійний, уважний та стресостійкий перекладач із перевіреною здатністю перекладати не лише у письмовій формі, а й усно. Відкрита

до нових знань, які швидко запам’ятовую та ефективнозастосовую під час робочого процесу. Присутня гнучкість, здатність адаптуватися

до викликів, зберігаючи професіоналізм та розуміння меж.

ДОСВІД

Присутній досвід синхронного перекладу конференцій,присвячених таким темам, як: нафтогазова промисловість, інноваційні технології

(DTEK), освіта (“Studentyouth is the driving force of the state”, “Life Of Student Self Governance In

Collages”, etc.),література. Також маю досвід в перекладі документів про освіту.

У 2019 році працювала синхронним та послідовним перекладачемдля організації SERA (Scottish Emergency Rescue Association) та UKRO (United KingdomRescue Organization)

Основна діяльністьта завдання:

Проведення синхронного та послідовного перекладу; Телефонний переклад; Переклад переговорів;

КОМП’ЮТЕРНІ ЯКОСТІ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ:

Диплом оператора комп’ютерногонабору;

Чудове володіння Microsoft Office™tools (Word™ and PowerPoint™);

Знання програми SDL Trados Studio(2017, 2019);