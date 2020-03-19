AnnOsipova

Секретарь онлайн-проектов

Освобожу Ваше время, возьму на себя Ваши задачи. ⚠️Вам быть полезной могу в:1. Составление графиков, презентаций;2. Сопровождение и создание вебинаров, трансляций-онлайн;3. Закрытие возражений, ведение переписки с клиентом;4. Создание группы с нуля в соц. сетях, сопровождение;5. Подбор и анализ ЦА для Вашего бизнеса;6. Составление контент-плана ;7. Подключение виджеттов и рассылок. А также многое другое, в зависимости от потребностей Вашего бизнеса. Оплата обсуждается индивидуально на связи 24/7