Веб-дизайн с душой

Ответственный подход и продуманный веб-дизайн на совесть 👍

Немного обо мне

Привет, я Аня! Рада знакомству 

По натуре я творческий человек, и несмотря на то, что хорошо сопротивлялась ,

и получила первое образование по технической специальности, все дороги привели меня в веб-дизайн. Чему я безумно рада, ведь теперь я люблю свою работу! ✨

🔥 Обожаю работать в Figma

— Разработка лэндинга, интернет-магазина, многостраничные сайты

— Интерактивные прототипы, анимация интерфейса

— Адаптивный дизайн

— Элементы интерфейса: кнопки, иконки, формы, калькуляторы, попапы…♾️

— Баннеры, визитки, логотипы

Но это еще не все!

 Я также дружу с Фотошопом, и с радостью выполню для Вас

— Удаление фона на фото любой сложности

— Дополню фото/изображение необходимыми деталями, например — дорисую тени

— Любая другая работа по обработке изображений

 Помощь в написании текстов для сайта

 Подбор фото, и оформление соц-сетей

 Внимание! Все правки — совершенно бесплатно

Ценю Ваше мнение и обратную связь, поэтому всегда готова внести необходимые изменения

✅ Работаю по предоплате 20%

Но я готова вернуть Вам ее, если у нас не получится прийти к общему мнению относительно дизайна

 Контакты

На связи в Telegram и WhatsApp

8 (926) 840 - 90 - 38

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