Ответственный подход и продуманный веб-дизайн на совесть 👍
Немного обо мне
Привет, я Аня! Рада знакомству
По натуре я творческий человек, и несмотря на то, что хорошо сопротивлялась ,
и получила первое образование по технической специальности, все дороги привели меня в веб-дизайн. Чему я безумно рада, ведь теперь я люблю свою работу! ✨
🔥 Обожаю работать в Figma
— Разработка лэндинга, интернет-магазина, многостраничные сайты
— Интерактивные прототипы, анимация интерфейса
— Адаптивный дизайн
— Элементы интерфейса: кнопки, иконки, формы, калькуляторы, попапы…♾️
— Баннеры, визитки, логотипы
Но это еще не все!
Я также дружу с Фотошопом, и с радостью выполню для Вас
— Удаление фона на фото любой сложности
— Дополню фото/изображение необходимыми деталями, например — дорисую тени
— Любая другая работа по обработке изображений
Помощь в написании текстов для сайта
Подбор фото, и оформление соц-сетей
Внимание! Все правки — совершенно бесплатно
Ценю Ваше мнение и обратную связь, поэтому всегда готова внести необходимые изменения
✅ Работаю по предоплате 20%
Но я готова вернуть Вам ее, если у нас не получится прийти к общему мнению относительно дизайна
Контакты
На связи в Telegram и WhatsApp
8 (926) 840 - 90 - 38
Оплата
ЮMoney
Visa/Mastercard
Портфолио
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