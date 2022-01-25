Волшебные иллюстрации
Анна. Иллюстратор. Более 5-ти лет создаю уютные, эмоциональные, чувственные, волшебные картины для своих заказчиков на любую тему. Первый эскиз бесплатно, далее работа по брифу.
Пишите мне на почту для заказа : podushhkina@ gmail.com
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Портфолио
- Рисунок для мобильной игры14 просмотров
- Открытка20 просмотров
- Рисунок для NFT24 просмотра
- Музыкальная обложка28 просмотров
- Обложка на книгу17 просмотров
- Портрет на заказ22 просмотра
- Обложка на книгу15 просмотров
- Падший ангел14 просмотров