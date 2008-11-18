Малашина Анна Олеговна
Дата рождения: 18 Августа 1990
Город: Донецк, Украина
Языки: Русский, Украинский
Сем. положение: Не состою в браке
Основные специализации: Работа на дому, Наборщик текстов, Письменный перевод
Образование:
ДонНУ (бывш. ДонГУ)
Учётно-финансовый факультет,кафедра Финансов и банковского дела, Дневная форма обучения
Студентка
Тип работы:
Удалённая работа
График работы:
Свободный график
Сфера:
работа с бумагами и пк, наборщик текстов на дому, Перевод Rus-Ua
Контакты
ICQ: 306213828
E-Mail: [email protected]