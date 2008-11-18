Малашина Анна Олеговна

Дата рождения: 18 Августа 1990

Город: Донецк, Украина

Языки: Русский, Украинский

Сем. положение: Не состою в браке

Основные специализации: Работа на дому, Наборщик текстов, Письменный перевод

Образование:

ДонНУ (бывш. ДонГУ)

Учётно-финансовый факультет,кафедра Финансов и банковского дела, Дневная форма обучения

Студентка

Тип работы:

Удалённая работа

График работы:

Свободный график

Сфера:

работа с бумагами и пк, наборщик текстов на дому, Перевод Rus-Ua

Контакты

ICQ: 306213828

E-Mail: [email protected]

Web: http://vkontakte.ru/id2660862